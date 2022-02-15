Юри Алберто пообещал сбрить бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы

Новичок «Зенита» Юри Алберто пообещал сбрить бороду в случае, если сине-бело-голубые выиграют Лигу Европы. Ранее с обещанием сбрить усы в случае еврокубкового триумфа выступил известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.
«Спасибо за такой теплый и радушный прием, который мне оказал Петербург, его жители и болельщики «Зенита». Сборы прошли замечательно! У нас был отличный тренировочный план. Хорошо подготовились, поработали, провели ряд контрольных встреч. Со всеми силами подходим к игре 17 февраля.
Даёт ли девятый номер дополнительную ответственность? Да, это большая ответственность. Во всех моих клубах, еще с детского футбола я всегда хотел носить «девятку» на спине. Мои главные кумиры детства носили именно этот номер. И сейчас, в таком большой клубе как «Зенит», постараюсь соответствовать этой цифре на футболке.
Боярский пообещал сбрить усы, если «Зенит» выиграет ЛЕ – готов ли я сбрить бороду? Безусловно, я тоже сбрею бороду, если это произойдет. Уверен, у нас есть все шансы. Мы хорошо готовы, будем бороться и сражаться, чтобы один человек остался без усов в конце сезона, а я без бороды (улыбается)», — приводит слова Алберто официальный сайт «Зенита».
Напомним, на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Зенит» встретится с испанским «Бетисом». Первый матч команд пройдёт в четверг, 17 февраля.
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