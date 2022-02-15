На матч «Зенит» — «Бетис» назначена бригада арбитров из Франции

УЕФА объявил судейские назначения на первые матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.
Игру «Зенит» — «Бетис» обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Бенуа Бастьен. В роли ассистентов выступят Бенжамин Паже и Орельен Друэ. Резервный рефери — Жереми Пиньяр. За VAR будут отвечать Бенуа Мийо его ассистент Амари Делеру.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Виляьмарин» в Севилье (Испания).
В январе стало известно, что «Зенит» получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым на февральских матчах «Газпром Арена» может быть заполнена наполовину.
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