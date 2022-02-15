Прохин: противостояние Питер — Москва всегда принципиально. В столице нет слабых команд

Защитник «Сочи» Данила Прохин рассказал об особом настрое на матчи с командами из Москвы. Ранее футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит».

«Какие эмоции вызвала победа над «Зенитом»? Всегда приятно обыграть свою бывшую команду, особенно если у тебя в ней не особо получилось. Но вообще странные были эмоции — вроде бы недавно сам находился в этой команде, выходил на этот стадион. Но в игре старался не думать об этом и просто делать своё дело.

Есть ли особый настрой на матчи со столичными клубами? Ну да, конечно. А у меня — особенно. Противостояние Питер — Москва всегда принципиально. Любому приятно обыграть хороший клуб, а в Москве нет слабых команд.

Какая победа доставила больше всего удовольствия? Над «Спартаком» в гостях. Я тогда вышел во втором тайме после болезни: мы проигрывали 0:1, но выиграли — 2:1. Домашняя победа над «Спартаком» тоже порадовала. Мы хорошо выглядели и закономерно победили», — сказал Прохин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».