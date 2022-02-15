Шомуродов: когда было трудно, мог сказать себе, что это не мой уровень, но я терпел

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал о причинах своего успеха.

«Думаю, что прежде всего я добился успеха за счёт терпения. Сначала, когда было трудно, я мог сказать себе, что это не мой уровень, и поехать обратно. Но я терпел. Знал, что всё получится. И благодаря терпению у меня сейчас всё хорошо. Понимал, что надо менять менталитет. Нужно на каждую игру выходить с мыслями о победе. Знал, что здесь ставят высокие цели.

Здесь более серьёзная конкуренция. И в каждом матче нужно доказывать, что ты достоин быть в составе. В первую очередь надо попасть в Лигу чемпионов. И выиграть Лигу конференций. Это главные цели. Что касается личных амбиций, то они всегда связаны с командой. Хочу помогать команде побеждать и завоёвывать трофеи. Ведь когда выигрывает команда, всегда выигрываешь и ты», — цитирует Шомуродова пресс-служба УЕФА.