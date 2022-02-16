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Роналду в 8-й раз кряду не забил со штрафного: в матче с «Брайтоном» он попал в стенку

Роналду в 8-й раз кряду не забил со штрафного: в матче с «Брайтоном» он попал в стенку
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В ночь с 15 на 16 февраля мск на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимает «Брайтон энд Хоув Альбион».

На 43-й минуте нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду получил шанс отличиться со штрафного, но не смог забить, попав в стенку. Отметим, что после возвращения в «МЮ» Роналду уже восемь раз бил штрафные, не сумев забить ни с одной попытки. В «Ювентусе» у него был 1 гол за 71 попытку со штрафных.

Тем не менее португальцу удалось отличиться во втором тайме. На 51-й минуте Криштиану после передачи Скотта Мактоминея забил в ворота Роберта Санчеса.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Питер Бэнкс. Ему помогают ассистенты Нил Дэвис и Николас Хоптон. Резервный рефери – Кевин Френд.

«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков в 24 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (33) находится на девятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63).

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