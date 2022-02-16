Гвардиола — про Силву: таких футболистов несколько на весь мир
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Спортинг» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой «горожан» со счётом 5:0.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча похвалил Бернарду Силву, который был признан лучшим игроком встречи.
«Он не просто играет в футбол, он понимает эту игру. Есть много игроков, которые хорошо работают с мячом, а он понимает абсолютно каждое действие на поле – таких футболистов несколько на весь мир. Надеюсь, что он будет выступать за «Сити» ещё много лет, но это он и клуб решат между собой», – приводит слова Гвардиолы журналист Симон Бажковски в своём «твиттере».
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