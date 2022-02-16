Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» должен бороться за нечто большее, чем место в топ-4

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мыслями о победе над «Брайтоном» (2:0) в матче английской Премьер-лиги.



«Здорово набрать три очка, особенно после нескольких ничьих подряд. Мы очень довольны. Мы знали, что «Брайтон» хорошо работает с мячом, здорово прессингует, я считаю его хорошей командой.



Мы должны бороться за нечто большее, чем место в четвёрке лучших, но такова ситуация. Множество команд сражается за это место, но, учитывая наше мастерство, мы должны набирать много очков», – цитирует де Хеа BBC.

Подопечные Ральфа Рангника вернулись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 43 очка в 25 матчах.

1:0. Роналду забивает «Брайтону» шикарным ударом:

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