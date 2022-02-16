Криштиану Роналду забивает на протяжении 21 календарного года подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился взятием ворот в матче перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).
Как сообщает в «Твиттере» William Hill, португалец забивает как минимум один гол на протяжении 21 календарного года. Серия Криштиану берёт своё начало с 2002 года. В тот момент форвард играл за португальский «Спортинг».
Отметим, что благодаря мячу в ворота «Брайтона» Роналду прервал безголевую серию, насчитывавшую шесть матчей. Кроме того, это первый результативный удар Криштиану в 2022 году.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец провёл 21 матч, забил девять голов и сделал три результативные передачи.
Гол Роналду в ворота «Брайтона»:
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