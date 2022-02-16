Криштиану Роналду впервые забил в 2022 году и прервал безголевую серию из 6 матчей

В ночь с 15 на 16 февраля мск на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимает «Брайтон энд Хоув Альбион».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 51-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду, ему ассистировал Скотт Мактоминей. Отметим, что Роналду прервал серию из шести матчей без голов, а также, что это его первое взятие ворот в 2022 году.

Гол Роналду:

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Питер Бэнкс. Ему помогают ассистенты Нил Дэвис и Николас Хоптон. Резервный рефери – Кевин Френд.



«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков в 24 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (33) находится на девятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63).