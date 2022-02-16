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Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по количеству сухих матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по количеству сухих матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа оставил свои ворота на замке в матче перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).

Как сообщает в «Твиттере» Statman Dave, испанец повторил рекорд «красных дьяволов» по количеству сухих матчей. Де Хеа делит первое место с датским голкипером Петером Шмейхелем, который выступал за манчестерский клуб с 1991 по 1999 год.

Давид де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии вратарь сыграл в 25 матчах, в которых пропустил 32 мяча. Шесть раз испанцу удалось сохранить ворота на замке.

«Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Ральфа Рангника имеют в своём активе 43 очка после 25 туров.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»:

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