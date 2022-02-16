Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по количеству сухих матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа оставил свои ворота на замке в матче перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).
Как сообщает в «Твиттере» Statman Dave, испанец повторил рекорд «красных дьяволов» по количеству сухих матчей. Де Хеа делит первое место с датским голкипером Петером Шмейхелем, который выступал за манчестерский клуб с 1991 по 1999 год.
Давид де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии вратарь сыграл в 25 матчах, в которых пропустил 32 мяча. Шесть раз испанцу удалось сохранить ворота на замке.
«Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Ральфа Рангника имеют в своём активе 43 очка после 25 туров.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 16 февраля 2022
-
11:42
-
11:39
-
11:31
-
11:20
-
11:15
-
10:53
-
10:39
-
10:30
-
10:24
-
10:13
-
10:12
-
10:01
-
09:51
-
09:46
-
09:38
-
09:33
-
09:20
-
08:54
-
08:42
-
08:16
-
07:47
-
07:31
-
04:58
-
04:43
-
04:43
-
04:27
-
04:16
-
03:56
-
03:42
-
03:28
-
03:13
-
02:57
-
02:38
-
02:24
-
02:08