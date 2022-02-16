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«Зальцбург» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Зальцбург» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

«Зальцбург» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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В ночь с 16 на 17 февраля мск состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» (Вальс-Зиценхайм) в Зальцбурге (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» — «Бавария».

Матч обслужит английская бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.

Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».

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