«ПСЖ» хочет выкупить защитника у «Спортинга» за € 40 млн. Согласован контракт на пять лет

Французский «Пари Сен-Жермен» хочет выкупить у португальского «Спортинга» защитника Нуну Мендеша, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо. В данный момент игрок выступает за «ПСЖ» на правах аренды.



По информации источника, аренда 19-летнего футболиста стоила французскому клубу € 7 млн. Для того чтобы португалец на постоянной основе присоединился к «ПСЖ», клубу необходимо заплатить € 40 млн.



Отмечается, что парижане уже согласовали контракт с Мендешем. Он будет рассчитан на пять лет. Соглашение подпишут по окончании сезона.



Нуну Мендеш является воспитанником «Спортинга». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 40 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции футболист сыграл в 15 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.