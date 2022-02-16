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«ПСЖ» хочет выкупить защитника у «Спортинга» за € 40 млн. Согласован контракт на пять лет

«ПСЖ» хочет выкупить защитника у «Спортинга» за € 40 млн. Согласован контракт на пять лет
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Французский «Пари Сен-Жермен» хочет выкупить у португальского «Спортинга» защитника Нуну Мендеша, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо. В данный момент игрок выступает за «ПСЖ» на правах аренды.

По информации источника, аренда 19-летнего футболиста стоила французскому клубу € 7 млн. Для того чтобы португалец на постоянной основе присоединился к «ПСЖ», клубу необходимо заплатить € 40 млн.

Отмечается, что парижане уже согласовали контракт с Мендешем. Он будет рассчитан на пять лет. Соглашение подпишут по окончании сезона.

Нуну Мендеш является воспитанником «Спортинга». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 40 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции футболист сыграл в 15 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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