Аршавин: финал ЛЧ уже был в Москве, и, конечно же, Санкт-Петербург тоже хотел его получить

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о том, что финал Лиги чемпионов в этом году пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Для любой страны и для любого города это большое событие. Не просто в мире футбола, но и глобально. Каждый город хочет принимать такие события. Финал Лиги чемпионов уже был в Москве, и, конечно же, Санкт-Петербург тоже хотел его получить.



Благодаря тому, что у нас построили новый стадион и хорошо провели Евро-2020, город заслужил право принять финал Лиги чемпионов. Конечно же, для всех болельщиков это будет огромное событие. Когда я рос и играл на «Петровском», никто не мог представить, что когда-нибудь финал Лиги чемпионов пройдёт на Крестовском острове.

По правде говоря, можно по пальцам одной руки пересчитать, сколько стадионов имеют крышу. Считаю, это большое преимущество нашей суперсовременной арены. Ещё раз повторюсь, город и стадион заслужили право на проведение финала Лиги чемпионов», — цитирует Аршавина сайт УЕФА.