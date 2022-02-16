Хачатурянц: на сегодняшний момент стадионов, готовых внедрить Fan ID, нет

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России.

«Готовность стадионов к закону мы тоже обсуждали. На сегодняшний момент таких арен нет — ни один не соответствует приказу МВД 10.92. Это ответственность клубов — привести стадионы в норму, которая просится, дооборудование стадионов. Клубам ещё не разослан документ по техническому заданию и оборудованию, которое должно быть для введения карты болельщика. Программное обеспечение и прочее будет осуществлено за счёт федерального бюджета», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.



Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.