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«Зальцбург» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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А. Дэвис — о миокардите: не чувствую никакой боли. Но не знаю, когда вернусь на поле

А. Дэвис — о миокардите: не чувствую никакой боли. Но не знаю, когда вернусь на поле
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21-летний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о своём состоянии.

«Я не чувствую никакой боли, у меня всё хорошо. Но я не знаю, когда смогу вернуться на поле», — приводит слова Дэвиса Bayern & Germany.

Сегодня, 16 февраля, Дэвис будет присутствовать на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария» в качестве зрителя. Напомним, ранее Дэвис перенёс коронавирус, после чего у футболиста появились признаки миокардита.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария» сезона-2021/2022 состоится на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге (Австрия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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