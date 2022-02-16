«Ред Булл Зальцбург» — «Бавария»: австрийцы открыли счёт в игре
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Сейчас проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между клубом «Ред Булл Зальцбург» и «Баварией». Встреча идёт на стадионе «Ред Булл Арена» (Вальс-Зиценхайм) в Зальцбурге (Австрия).
Чуквубуйке Адаму открыл счёт в игре на 21-й минуте. «Зальцбург» быстро вышел в атаку, в которой прошла поперечная передача в штрафную, откуда Адаму ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» — «Бавария».
Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».
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