«Шериф» уверенно обыграл «Брагу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Шериф» принимал «Брагу». Встреча проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 43-й минуте встречи счёт открыл полузащитник молдавского клуба Себастьян Тилль. Он реализовал пенальти. На групповом этапе Лиги чемпионов люксембуржец забил гол в ворота мадридского «Реала». Затем голом отличился Адама Траоре.
Ответная встреча команд состоится 24 февраля на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге (Португалия).
«Шериф» набрал 7 очков, занял 3-е место в группе Лиги чемпионов и теперь выступает в Лиге Европы УЕФА. Донецкий «Шахтёр» (2) завершил выступление в еврокубках в этом сезоне. В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА из группы D вышли мадридский «Реал» (15) и миланский «Интер» (10).
- 17 февраля 2022
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