Радимов: слабо верю, что «Зенит» обыграет «Бетис» в ответном матче

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».



«Честно, положа руку на сердце, слабо верю, что «Зенит» обыграет «Бетис» в ответном матче. Сколько «Зенит» не выигрывает на везде? Пять лет? Конечно, традиции существует, чтобы их ломать… Понятно, что надежда умирает последней. Очень хотелось бы ошибиться, что это не так, но на данный момент победить в гостях будет сделать крайне сложно», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).