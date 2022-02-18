В Ла Лиге заявили об оскорбительных кричалках в адрес семьи Пике в игре с «Эспаньолом»

Представители чемпионата Испании (Ла Лига) зафиксировали оскорбительные кричалки в адрес защитника «Барселоны» Жерара Пике и его семьи в матче сине-гранатовых с «Эспаньолом» (2:2) в 24-м туре. Об этом сообщает Marca.



По сведениям источника, зафиксировано до 14 моментов, когда на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» имело место ненадлежащее поведение. Было отмечено три песни: первая несла в себе оскорбления в адрес «Барселоны», вторая — в адрес Пике, его жены Шакиры и их сына, третья — в сторону болельщиков «Барселоны».

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби в рамках 24-го тура чемпионата Испании:

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