Дэвид Мойес: мы будем оказывать Зума максимальную поддержку

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал случай с защитником «молотобойцев» Куртом Зума.
«Думаю, он раскаивается в своём поступке. Курт много думает о содеянном. Мы пытаемся сделать так, чтобы он забыл о случившемся и жил спокойно. Мы хотим, чтобы он сосредоточился на футболе. Он очень хорошо сыграл с «Уотфордом». Мы будем оказывать ему максимальную поддержку, пока он не придёт в форму», – цитирует Мойеса BBC.
Ранее в сети появилось видео, в котором Зума издевается над своим котом. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) забрало питомцев футболиста и доставило их на осмотр к ветеринару. Они останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подало жалобу в суд. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс.
- 18 февраля 2022
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