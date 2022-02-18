Трошечкин будет выступать за «Ахмат» под 25-м номером

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин определился с игровым номером. Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.
Россиянин будет выступать за чеченский клуб под 25-м номером.
Футболист подписал с грозненцами контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/2024. Ранее «Чемпионат» сообщил о трансфере игрока в чеченскую команду.
Напомним, Александр является воспитанником «Локомотива». Игрок перешёл в «Химки» в качестве свободного агента летом 2019 года. В нынешнем сезоне Трошечкин вышел на поле в Российской Премьер-Лиге 15 раз, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в € 1,2 млн.
Подмосковные «Химки» после 18 туров занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» занимает 7-е место.
- 18 февраля 2022
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