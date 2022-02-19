Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» заинтересован в продаже Заха в летнее трансферное окно

«Кристал Пэлас» заинтересован в продаже Заха в летнее трансферное окно
Комментарии

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха в летнее трансферное окно может покинуть команду. Английский клуб готов продать футболиста, который отказывается продлевать своё соглашение, истекающее в 2023 году. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летний Заха — воспитанник «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах английской Премьер-лиги забил шесть голов и отдал голевую передачу. Также на его счету участие в одном матче Кубка английской лиги. Рыночная стоимость Заха оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

Ранее сообщалось, что Заха интересен лондонскому «Арсеналу» и «Эвертону».

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас». Обзор матча. АПЛ 21/22. 25-й тур:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Кристал Пэлас» и «Уотфорд» следят за ситуацией с продлением контракта Милнера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022