«Кристал Пэлас» заинтересован в продаже Заха в летнее трансферное окно

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха в летнее трансферное окно может покинуть команду. Английский клуб готов продать футболиста, который отказывается продлевать своё соглашение, истекающее в 2023 году. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летний Заха — воспитанник «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах английской Премьер-лиги забил шесть голов и отдал голевую передачу. Также на его счету участие в одном матче Кубка английской лиги. Рыночная стоимость Заха оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.



Ранее сообщалось, что Заха интересен лондонскому «Арсеналу» и «Эвертону».

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас». Обзор матча. АПЛ 21/22. 25-й тур:

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