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«Лацио» предложил капитану «Милана» контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год

«Лацио» предложил капитану «Милана» контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год
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Защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. Летом у 27-летнего итальянца истекает контракт с «россонери». Подписать игрока в качестве свободного агента хочет римский «Лацио», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.

По информации источника, римский клуб предложил Романьоли контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год плюс бонусы.

Ранее стало известно, что игроком также интересуется туринский «Ювентус». Сам Романьоли больше хотел бы продолжить карьеру в Риме, поскольку с детства был болельщиком «Лацио».

Романьоли начинал карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Милан». С 2016 года защитник вызывается в сборную Италии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.

В нынешнем сезоне Романьоли сыграл за «Милан» 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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