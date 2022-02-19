«Лацио» предложил капитану «Милана» контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год

Защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. Летом у 27-летнего итальянца истекает контракт с «россонери». Подписать игрока в качестве свободного агента хочет римский «Лацио», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.



По информации источника, римский клуб предложил Романьоли контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год плюс бонусы.



Ранее стало известно, что игроком также интересуется туринский «Ювентус». Сам Романьоли больше хотел бы продолжить карьеру в Риме, поскольку с детства был болельщиком «Лацио».



Романьоли начинал карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Милан». С 2016 года защитник вызывается в сборную Италии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.



В нынешнем сезоне Романьоли сыграл за «Милан» 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.