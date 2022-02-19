«Лацио» предложил капитану «Милана» контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год

Защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. Летом у 27-летнего итальянца истекает контракт с «россонери». Подписать игрока в качестве свободного агента хочет римский «Лацио», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
По информации источника, римский клуб предложил Романьоли контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год плюс бонусы.
Ранее стало известно, что игроком также интересуется туринский «Ювентус». Сам Романьоли больше хотел бы продолжить карьеру в Риме, поскольку с детства был болельщиком «Лацио».
Романьоли начинал карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Милан». С 2016 года защитник вызывается в сборную Италии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
В нынешнем сезоне Романьоли сыграл за «Милан» 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 19 февраля 2022
-
14:31
-
14:11
-
14:03
-
13:35
-
13:24
-
13:14
-
12:40
-
12:30
-
12:00
-
11:46
-
11:28
-
11:17
-
11:14
-
10:59
-
10:50
-
10:44
-
10:30
-
10:20
-
10:01
-
09:58
-
09:40
-
09:35
-
09:25
-
09:22
-
04:52
-
04:18
-
04:14
-
03:59
-
03:30
-
02:03
-
01:17
-
00:56
-
00:40
-
00:26
-
00:03