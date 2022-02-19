«Вест Хэм» и «Ньюкасл» объявили стартовые составы на матч 26-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» — «Ньюкасл».
«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Зума, Доусон, Фредерикс, Райс, Соучек, Форнальс, Бенрахма, Боуэн, Антонио.
Запасные: Ареола, Алез, Диоп, Джонсон, Крал, Ноубл, Влашич, Ярмоленко, Честерз.
«Ньюкасл»: Дубравка, Таргетт, Бёрн, Шер, Крафт, Шелви, Уиллок, Мёрфи, Фрейзер, Жоэлинтон, Вуд.
Запасные: Дарлоу, Дамметт, Фернандес, Ласселлс, Альмирон, Де Болль, Гимарайнс, Лонгстафф, Гейл.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крис Кавана. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Грэм Скотт.
- 19 февраля 2022
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