«Крылья Советов» со счётом 7:3 разгромили «Химки» в товарищеском матче

Сегодня, 19 февраля, проходил товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и подмосковными «Химками». Противостояние завершилось со счётом 7:3 в пользу самарского клуба.
Дублями в составе «Крыльев» отметились Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. Также голы на счету Максима Глушенкова и Данила Липового. Ещё один мяч был забит в результате автогола. О том, кто забил за «Химки», нет информации. Подмосковная команда дважды била пенальти, первый оказался результативным, а второй раз мяч попал в штангу.
Отметим, что матч проходил в формате два тайма по 50 минут.
«Крылья Советов» занимают восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги. У команды Игоря Осинькина 27 очков. «Химки» имеют в своём активе 14 баллов и идут на последней позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (38).
Товарищеский матч
«Крылья Советов» (Самара) — «Химки» (Химки) — 7:3
- 19 февраля 2022
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