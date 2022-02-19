«Крылья Советов» со счётом 7:3 разгромили «Химки» в товарищеском матче

Сегодня, 19 февраля, проходил товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и подмосковными «Химками». Противостояние завершилось со счётом 7:3 в пользу самарского клуба.



Дублями в составе «Крыльев» отметились Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. Также голы на счету Максима Глушенкова и Данила Липового. Ещё один мяч был забит в результате автогола. О том, кто забил за «Химки», нет информации. Подмосковная команда дважды била пенальти, первый оказался результативным, а второй раз мяч попал в штангу.

Отметим, что матч проходил в формате два тайма по 50 минут.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги. У команды Игоря Осинькина 27 очков. «Химки» имеют в своём активе 14 баллов и идут на последней позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (38).

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Самара) — «Химки» (Химки) — 7:3