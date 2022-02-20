Лукаку установил антирекорд АПЛ по количеству касаний мяча за игру

«Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку провёл на поле весь матч и лишь семь раз коснулся мяча. Таким образом, бельгийский футболист установил антирекорд английской Премьер-лиги по количеству касаний мяча среди полевых игроков, которые провели весь матч, сообщает в «Твиттере» OptaJoe. Это худший результат, начиная с сезона 2003/2004, когда подобная статистика впервые начала собираться.
«Челси» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице английского чемпионата. «Кристал Пэлас» (26) располагается на 13-й позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (63).
В следующем матче АПЛ «Челси» 5 марта встретится на выезде с «Бёрнли». «Кристал Пэлас» 23 февраля сыграет в гостях с «Уотфордом».
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