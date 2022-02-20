Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку установил антирекорд АПЛ по количеству касаний мяча за игру

Лукаку установил антирекорд АПЛ по количеству касаний мяча за игру
Комментарии

«Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку провёл на поле весь матч и лишь семь раз коснулся мяча. Таким образом, бельгийский футболист установил антирекорд английской Премьер-лиги по количеству касаний мяча среди полевых игроков, которые провели весь матч, сообщает в «Твиттере» OptaJoe. Это худший результат, начиная с сезона 2003/2004, когда подобная статистика впервые начала собираться.

«Челси» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице английского чемпионата. «Кристал Пэлас» (26) располагается на 13-й позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (63).

В следующем матче АПЛ «Челси» 5 марта встретится на выезде с «Бёрнли». «Кристал Пэлас» 23 февраля сыграет в гостях с «Уотфордом».

Новость по теме
«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша на 89-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022