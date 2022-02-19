«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша на 89-й минуте

«Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил Хаким Зиеш. Маркос Алонсо с левого фланга навесил в штрафную хозяев, там Тайрик Митчелл допустил позиционную ошибку и не смог сыграть на выносе, пропустив мяч на уже неприкрытого Зиеша, который ударом в упор не оставил никаких шансов вратарю.

Гол Зиеша:

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«Челси» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице английского чемпионата. «Кристал Пэлас» (26) располагается на 13-й позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (63).

В следующем матче АПЛ «Челси» 5 марта встретится на выезде с «Бёрнли». «Кристал Пэлас» 23 февраля сыграет в гостях с «Уотфордом».

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