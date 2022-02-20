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Мюллер: Салах заслуживал места в символической сборной 2021 года по версии ФИФА

Мюллер: Салах заслуживал места в символической сборной 2021 года по версии ФИФА
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Салах в отличной форме, все это видят. Жаль, что он не попал в символическую сборную 2021 года по версии ФИФА, но это может быть связано с чемпионатом Европы, который прошёл минувшим летом. Евро-2020 имеет большое значение, поэтому в символической команде много игроков из сборной Италии, которая победила в турнире. Но мне кажется, что Салах заслуживал места в символической сборной», — приводит слова Мюллера Mirror.

Напомним, в символическую команду ФИФА попали такие нападающие, как Лионель Месси («Барселона», «Пари Сен-Жермен», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия) и Криштиану Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед», Португалия).

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