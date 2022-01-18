Ловрен: что нужно Салаху, чтобы попасть в сборную ФИФА? Возможно, европейский паспорт

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на непопадание форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в символическую сборную ФИФА по итогам 2021 года.



«Для Салаха не нашлось места в символической сборной ФИФА? Люди, разбирающиеся в футболе, знают, что он заслуживает быть там. Что нужно сделать Салаху, чтобы оказаться в сборной ФИФА? Возможно, получить европейский паспорт», — написал Ловрен на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в символическую команду ФИФА попали такие нападающие, как Лионель Месси («Барселона», «Пари Сен-Жермен», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия) и Криштиану Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед», Португалия).

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