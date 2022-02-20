«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Аталанту» без Миранчука в матче Серии А

В матче 26-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Фиорентина» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 56-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Фиорентины» Кшиштоф Пёнтек. Результативную передачу отдал форвард флорентийской команды Николас Гонсалес.



Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин, а за «Аталанту» играет российский полузащитник Алексей Миранчук, однако оба футболиста пропускали эту встречу.



«Фиорентина» набрала 42 очка и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2021/2022. «Аталанта» (44) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (56).