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«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Аталанту» без Миранчука в матче Серии А

«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Аталанту» без Миранчука в матче Серии А
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В матче 26-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Фиорентина» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 56-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Фиорентины» Кшиштоф Пёнтек. Результативную передачу отдал форвард флорентийской команды Николас Гонсалес.

Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин, а за «Аталанту» играет российский полузащитник Алексей Миранчук, однако оба футболиста пропускали эту встречу.

«Фиорентина» набрала 42 очка и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2021/2022. «Аталанта» (44) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (56).

Италия - Серия А. 26-й тур
20 февраля 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Пёнтек – 56'
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