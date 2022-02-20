«Нижний Новгород» объявил о подписании экс-форварда «Динамо» Игбуна

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Уфы» Сильвестр Игбун стал футболистом «Нижнего Новгорода». Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды на официальном сайте.



C 31-летним футболистом заключено соглашения до 31 мая 2022 года, выступать за новую команду нигерийский форвард будет в футболке с номером «44», под которым выступал в составе «Уфы» с 2015 по 2019 год. В составе башкирского клуба Игбун стал лучшим бомбардиром команды в истории.



С 2019 по 2021 год Слай был нападающим московского «Динамо», которое выкупило права на футболиста за € 2 млн. В январе 2022 года бело-голубые объявили о расторжении контракта с Игбуном по обоюдному согласию сторон за полгода до истечения соглашения.

Напомним, ранее генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал «Чемпионату» о подписании футболиста.