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В «Нижнем Новгороде» сообщили о подписании Сильвестра Игбуна

В «Нижнем Новгороде» сообщили о подписании Сильвестра Игбуна
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб подписал соглашение с нигерийским нападающим Сильвестром Игбуном.

«Нижний Новгород» подписал контракт с Игбуном до конца нынешнего сезона», — рассказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист прошёл медицинское обследование перед трансфером в нижегородскую команду.

Последним клубом 31-летнего Слая было московское «Динамо», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию сторон 7 января. За динамовцев нападающий выступал с 2019 года, проведя за команду 53 матча, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу.

Игбун является лучшим бомбардиром в истории «Уфы».

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