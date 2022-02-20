Карраскаль — об удалении: я с таким никогда не сталкивался. Там был обычный подкат

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал свой дебют за армейцев в товарищеском матче с «Рубином» (1:1).
Колумбийский футболист получил красную карточку в первом тайме встречи.
«Я в хороших кондициях, потому что провёл за «Ривер Плейт» всю предсезонку. Никаких проблем в этом плане у меня нет.
Что произошло в эпизоде с удалением? На самом деле, я с таким никогда не сталкивался. Товарищеский матч, первый тайм, и так судят… Удаляют игрока, не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции. Там был обычный подкат», — приводит слова Карраскаля сайт ЦСКА.
Напомним, ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт». Хорхе провёл за аргентинский гранд 81 матч во всех турнирах, отметившись девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком «Ривер Плейт» в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.
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