Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карраскаль — об удалении: я с таким никогда не сталкивался. Там был обычный подкат

Карраскаль — об удалении: я с таким никогда не сталкивался. Там был обычный подкат
Комментарии

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал свой дебют за армейцев в товарищеском матче с «Рубином» (1:1).

Колумбийский футболист получил красную карточку в первом тайме встречи.

«Я в хороших кондициях, потому что провёл за «Ривер Плейт» всю предсезонку. Никаких проблем в этом плане у меня нет.

Что произошло в эпизоде с удалением? На самом деле, я с таким никогда не сталкивался. Товарищеский матч, первый тайм, и так судят… Удаляют игрока, не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции. Там был обычный подкат», — приводит слова Карраскаля сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт». Хорхе провёл за аргентинский гранд 81 матч во всех турнирах, отметившись девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком «Ривер Плейт» в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022