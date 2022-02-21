Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Севильи» отказал «Барселоне» в пользу «Челси»

Защитник «Севильи» отказал «Барселоне» в пользу «Челси»
Комментарии

Защитник «Севильи» Жюль Кунде, входящий в сферу интересов «Барселоны» и «Челси», решил отказаться от перехода в испанский клуб ради продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Express.

23-летний Кунде перешёл в «Севилью» летом 2019 года из «Бордо» за € 25 млн. В нынешнем сезоне защитник в 20 матчах чемпионата Испании отдал одну голевую передачу. Также на его счету один гол в трёх играх Кубка страны. Контракт Кунде с «Севильей» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 60 млн.

«Эспаньол» — «Севилья». Обзор матча 25-го тура испанской Ла Лиги:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Лопетеги – о ничьей с «Эспаньолом»: нет времени, чтобы расстраиваться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022