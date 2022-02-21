Лопетеги – о ничьей с «Эспаньолом»: нет времени, чтобы расстраиваться

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:1.
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился впечатлениями от прошедшей игры.
«Мы до самого конца стремились победить, хотя у нас и было на одного игрока меньше. Был риск совсем не заработать очков.
Сейчас у нас нет времени, чтобы расстраиваться, нужно концентрироваться на следующих матчах. Уже через несколько дней нам предстоит тяжёлая ответная игра с загребским «Динамо» в Лиге Европы», – цитирует Лопетеги испанское издание Marca.
«Севилья» с 51 очком в 25 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда на 6 очков отстает от мадридского «Реала», занимающего первую строчку.
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