Лопетеги – о ничьей с «Эспаньолом»: нет времени, чтобы расстраиваться

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:1.

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился впечатлениями от прошедшей игры.

«Мы до самого конца стремились победить, хотя у нас и было на одного игрока меньше. Был риск совсем не заработать очков.

Сейчас у нас нет времени, чтобы расстраиваться, нужно концентрироваться на следующих матчах. Уже через несколько дней нам предстоит тяжёлая ответная игра с загребским «Динамо» в Лиге Европы», – цитирует Лопетеги испанское издание Marca.

«Севилья» с 51 очком в 25 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда на 6 очков отстает от мадридского «Реала», занимающего первую строчку.