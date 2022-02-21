«Тоттенхэм» пока не планирует предлагать Кейну новый контракт
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Лондонский «Тоттенхэм» в настоящее время не собирается предлагать нападающему Гарри Кейну новое соглашение. Об этом сообщает The Athletic.
По сведениям источника, 28-летний Кейн отклонил предложение «Тоттенхэма» по новому контракту в прошлом году, когда им интересовался «Манчестер Сити». Сейчас «шпоры» не собираются делать новую попытку по соглашению с Кейном, хотя и желают продлить с ним контракт. Они знают, что решение остаётся за Кейном, а у самого футболиста есть ещё два года до истечения контракта.
В нынешнем сезоне Кейн 34 матчах забил 17 голов и отдал три голевые передачи.
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Обзор матча. АПЛ-2021/2022. 26-й тур:
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