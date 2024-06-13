Тренер «Рубина»-2 Карадениз: можно и подумать о получении российского гражданства

Бывший футболист «Рубина», чемпион России в составе казанской команды, а ныне главный тренер «Рубина-2» Гёкдениз Карадениз ответил на вопрос, готов ли он получить российское гражданство.

«До сегодняшнего дня я об этом не думал, но, с другой стороны, мне такие предложения и не поступали. Я сейчас замечаю, что многие получают второе гражданство. Можно об этом подумать, почему бы и не получить», — приводит слова Карадениза «РИА Новости Спорт».

Напомним, турецкий футболист выступал за казанский клуб с 2008 по 2018 год. Карадениз выигрывал с «Рубином» два чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка страны и бронзовые медали РПЛ. Полузащитник также завершил профессиональную карьеру игрока в Казани. С 2023 года турецкий специалист возглавляет вторую команду казанцев. По состоянию на сегодняшний день «Рубин-2» занимает пятое место в турнирной таблице группы 4 дивизиона «Б» Леон Второй лиги. Команда Гёкдениза Карадениза набрала 15 очков за девять матчей. На первой строчке находится кировское «Динамо», у которого 23 очка.