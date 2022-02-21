«Астон Вилла» сделала защитника «Ливерпуля» главной трансферной целью на лето

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес стал главной трансферной целью «Астон Виллы» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По сведениям источника, наставник команды из Бирмингема Стивен Джеррард интересовался переходом Гомеса в зимнее трансферное окно и в конце сезона хочет вновь вернуться к этому вопросу.



24-летний Гомес в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Соглашение английского защитника и «Ливерпуля» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гомеса в € 25 млн.

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Норвичем» в 26-м туре АПЛ:

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