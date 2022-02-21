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«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Тобол»

«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Тобол»
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Сегодня, 21 февраля, в товарищеском матче на зимнем сборе в Турции встретились казанский «Рубин» и казахстанский «Тобол». Игра завершилась победой российской команды со счётом 2:0.

Гол в составе «Рубина» забил Герман Онугха. Ещё один мяч игрок «Тобола» отправил в собственные ворота.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте. В следующем туре после зимнего перерыва казанская команда проведёт матч с санкт-петербургским «Зенитом» 28 февраля.

«Тобол» по итогам сезона-2021 стал чемпионом Казахстана. Команда набрала 61 очко и во второй раз в истории выиграла внутреннее первенство.

Товарищеский матч

«Рубин» (Казань, Россия) — «Тобол» (Казахстан) — 2:0

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