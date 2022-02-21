Томас Мюллер заразился коронавирусом

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт мюнхенской команды.



32-летний Мюллер ушёл на самоизоляцию и чувствует себя хорошо.



Следующую встречу «Бавария» проведёт 26 февраля. Действующий чемпион Германии сыграет с «Айнтрахтом» на выезде в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

В нынешнем сезоне Мюллер забил семь голов и отдал 16 результативных передач в 23 матчах чемпионата. Также у него два гола и три голевых паса в семи матчах Лиги чемпионов.

Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. Его контракт рассчитан до 2023 года. В составе мюнхенского клуба Мюллер — многократный чемпион Германии, обладатель Кубка и Суперкубка, а также победитель Лиги чемпионов.