Новичок «Спартака» Мартинс: холодновато у вас, конечно, но я привыкну

Новичок «Спартака», полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра признался, что ему «холодновато» в условиях российского климата.

«С Себастьяном Тиллем мы хорошие приятели и говорили о России, прежде чем я перешёл в «Спартак». Он тепло отзывался и о стране, и о Москве, советовал соглашаться. Холодновато у вас, конечно, но я привыкну.

Был ли я на исторической родине, в Кабо-Верде? Всего один раз, на каникулах в детстве. Я родился в Люксембурге, ходил в школу и стал заниматься футболом именно там. Люксембург — моя родная страна, где живёт большинство родственников, включая маму и сестру.

Знаю ли я уроженцев Кабо-Верде, выступавших за «Спартак»? Конечно: Зе Луиш. Сильный нападающий. Ребята из команды рассказали мне о том, какой это классный парень и как много он сделал для «Спартака». Постараюсь последовать его примеру», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».