Эмери высказался о предстоящем матче «Вильярреала» с «Ювентусом» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
«За «Ювентус» играют футболисты, выступающие за сборные своих стран, у каждого из них много опыта. Однако у нас тоже есть такие игроки: Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт.
Мы старались для того, чтобы быть здесь, и хотим признания не только за игру, но и за то, что побеждаем. Мы должны требовать от себя большего. Мы здесь потому, что заслуживаем этого.
«Ювентус» — это команда, которая заслуживает уважения. Это самая титулованная команда Италии, и они знают, что такое победа в Лиге чемпионов. Там играют прекрасные футболисты. У Влаховича 18 голов в этом сезоне. «Ювентус» — качественная команда, которая голодна до побед», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится завтра, 22 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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