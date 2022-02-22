Флоран Малуда назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда поделился мыслями о фаворитах Лиги чемпионов и шансах «Пари Сен-Жермен» выиграть турнир.
«Есть ли команды, которых «Челси» лучше избегать? Как и всегда, это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», так как английские клубы всегда опасны. Также есть «ПСЖ» или «Реал». Особенно «ПСЖ». Они всегда близки к победе, почти вышли в финал в прошлом сезоне и подбираются всё ближе и ближе.
«ПСЖ» пригласил Месси, чтобы выиграть ЛЧ. Клуб очень хочет выиграть этот турнир, и если ему удастся найти баланс в атаке, то он может быть опасен. А это может произойти очень быстро, потому что, когда такие атакующие футболисты, как у «ПСЖ», обретают уверенность в себе, это страшная сила», — приводит слова Малуда Football.London.
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