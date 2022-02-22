Артета: Эдегор становится всё лучше и лучше

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от игры норвежского полузащитника Мартина Эдегора.



«Он с нами достаточный срок, чтобы оценить то, что Мартин может принести клубу. У нас не было сомнений в нём. Клуб блестяще оформил его трансфер. Мартин был рад присоединиться к нам, потому что хорошо провёл здесь время, он чувствовал, что его ценят, ему нравилось то, что мы делаем, у него была действительно хорошая связь с игроками и болельщиками. Он хотел быть частью проекта. С тех пор он становится всё лучше и лучше, и я не удивлён этому.



То, как он живёт своим делом, то, как ему нравится играть в футбол, и всё, что он делает, направлено на то, чтобы прогрессировать. Ему всё ещё есть куда расти. Но он будет топовым игроком», – приводит слова Артеты The Independent.