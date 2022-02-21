Артета: у Эдегора есть все качества, чтобы стать капитаном «Арсенала»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отметил, что полузащитник Мартин Эдегор в будущем может стать капитаном «канониров».
«У Мартина есть все качества, чтобы стать капитаном команды. Я общался с тренером сборной Норвегии Столе Сольбаккеном, и он лестно отзывается об Эдегоре. Он важен для команды, все его любят. Мартин приятный, скромный парень, который предстаёт перед нами таким, какой он есть. Для него получение капитанской повязки естественно, и это случится», — приводит слова Артеты Goal.com.
Напомним, Эдегор перешёл в «Арсенал» из «Реала» в 2021 году. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 21 матче чемпионата Англии, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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