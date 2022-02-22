Петер Шмейхель считает, что «Манчестер Юнайтед» опередит «Арсенал» в борьбе за топ-4 в АПЛ

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель дал прогноз, что «красные дьяволы» опередят «Арсенал» в борьбе за место в четвёрке лучших в английской Премьер-лиге.
«У «Арсенала» отличный отрезок, но если посмотреть на последние пять матчей, то «МЮ» немного лучше. Это непросто заметить, но так и есть. Думаю, важнее набранные очки, а не матчи в запасе.
Победа «МЮ» над «Лидсом» получилась отличной, но впереди эту команду ждёт ещё долгий путь. Ей много что нужно доказать», – приводит слова Шмейхеля BBC.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков в 26 матчах АПЛ и занимает четвёртое место в турнирной таблице. У «Арсенала» 42 балла в 23 играх и шестое место. На пятой позиции идёт «Вест Хэм», у которого 42 очка в 26 матчах.
Бруну Фернандеш забивает с навеса Санчо в матче с «Лидсом» (4:2):
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