Президент УАФ — об игре Украины с Шотландией: это матч года, а может, и десятилетия

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился ожиданиями от полуфинального стыкового матча за выход на чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Шотландии.



«Матч с Шотландией — это матч года, а может, и последнего десятилетия. Мы считаем, что сборная Украины может выступить в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2022 очень мощно. Желаю нашим игрокам и тренерскому штабу выложиться по полной, чтобы болельщики радовались игре нашей команды», — приводит слова Павелко сайт телеканалов «Футбол».



Напомним, матч Шотландия — Украина пройдёт 24 марта в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Победитель этой пары сыграет решающий матч за выход на чемпионат мира в Катаре с победителем пары Уэльс — Австрия.