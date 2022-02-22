Президент УАФ — об игре Украины с Шотландией: это матч года, а может, и десятилетия
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился ожиданиями от полуфинального стыкового матча за выход на чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Шотландии.
«Матч с Шотландией — это матч года, а может, и последнего десятилетия. Мы считаем, что сборная Украины может выступить в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2022 очень мощно. Желаю нашим игрокам и тренерскому штабу выложиться по полной, чтобы болельщики радовались игре нашей команды», — приводит слова Павелко сайт телеканалов «Футбол».
Напомним, матч Шотландия — Украина пройдёт 24 марта в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Победитель этой пары сыграет решающий матч за выход на чемпионат мира в Катаре с победителем пары Уэльс — Австрия.
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