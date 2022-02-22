Джо Коул: французская Лига 1 на одном уровне с Бундеслигой, Серией А и Ла Лигой

Бывший полузащитник «Челси» и «Лилля» Джо Коул перед матчем между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о своём опыте игры во Франции.

«[Уровень чемпионата] был намного выше, чем я ожидал. С тех пор лига не перестаёт развиваться. Премьер-лига лучше, но Лига 1 на одном уровне с Бундеслигой, Серией А и Ла Лигой.

В своё время я был очень впечатлён качеством молодых защитников, таких как Лука Динь и Курт Зума. Я говорил своим знакомым в Премьер-лиге: «Вам стоит подписать их, они уже очень хороши!» На мой взгляд, Лига 1 близка к Премьер-лиге по физическим параметрам.

Если защитник преуспевает во Франции, нет причин, по которым он не сделает то же самое в Англии. Вот почему так много клубов Премьер-лиги интересуются Свеном Ботманом — мало кто сомневается в его способности адаптироваться», — цитирует Коула L’Équipe.