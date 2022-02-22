Стало известно, сколько болельщиков «Зенита» поддержат клуб в матче с «Бетисом» в Испании
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Пресс-служба «Зенита» сообщила, сколько болельщиков поддержат клуб в ответном матче 1/16 Лиги Европы УЕФА с «Бетисом», который пройдёт в Испании.
«В Севилье на матче с «Бетисом» ожидается до 250 наших болельщиков», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд. Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится 24 февраля 2022 года на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Игру обслужит бригада арбитров из Турции, которую возглавит Халил Мелер.
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