Б. Фернандеш: после гола Магуайра сказал ему: «Наконец-то ты забил своей огромной головой»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о голе защитника манкунианцев Гарри Магуайра в матче 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Лидсом».
«Я видел гол Магуайра, позже подбежал к нему, похлопал его по голове и сказал: «Наконец-то ты забил своей огромной головой», — приводит слова Фернандеша Goal.com.
Напомним, Магуайр открыл счёт в этой встрече. Матч, прошедший 20 февраля в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд», завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2.
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«Манчестер Юнайтед» в 26 матчах набрал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» (23) — на 15-м месте.
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